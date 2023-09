Cá sấu dửng dưng khi gặp chó bơi qua sông, thậm chí còn làm điều khó tin

Chris Murray, nhà sinh vật học đến từ Đại học Louisiana, cho rằng, có nhiều lý do khiến cá sấu để con vật đi qua. Đó có thể là do chúng đã quá no, hoặc cảm thấy quá dễ để phục kích con mồi.

Một con cá sấu đầm lầy đang phơi nắng (Ảnh: Getty).

"Bản năng vốn có của cá sấu là rình rập, rồi tấn công con mồi khi chúng tỏ ra bất cẩn", Murray cho biết. "Thế nên chúng có thể trở nên hiền lành một cách bất ngờ khi đối phương không bỏ chạy, cũng như chẳng hề tỏ ra cảnh giác chút nào".