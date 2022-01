Cá sấu bò bên bờ kênh Lò Gốm

Your browser does not support the audio element.

Trưa 10/1, người dân phát hiện con cá sấu nặng khoảng 3-5 kg dưới kênh Lò Gốm (phường 8, quận 6) nên chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội. Theo những người chứng kiến, con cá sấu nằm một lúc trên bờ thì lặn xuống đáy kênh.