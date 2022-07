Cá rơi từ trên trời xuống bất thường ở Mỹ

Theo người dân địa phương, những con cá này là do các loài chim biển lớn như mòng biển, bồ nông đã thả ở một địa điểm trên khắp thành phố.

Cá cơm là loài cá nhỏ, thường xuất hiện ở các vùng biển. Nó thường dạt vào bờ biển sau những đợt triều cường lớn. Mòng biển, bồ nông rất thích loài cá này.

Được biết, trong cơn mưa cá bất thường ở thành phố San Francisco, Mỹ trùng hợp với việc xuất hiện nhiều mòng biển, bồ nông với những chiếc bụng no căng. Do chúng quá no nên đã nhả cá ra khi đang bay trên trời lẫn trong cơn mưa.