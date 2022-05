Cả nước thêm 3.088 ca mắc Covid-19, TP.HCM chỉ có 36 trường hợp

Từ 17h30 ngày 2/5 đến 17h30 ngày 3/5 ghi nhận 3 ca tử vong tại: An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Dương (1). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.047 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49, xếp thứ 3 ASEAN.

Về tình hình xét nghiệm, từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 39.500.177 mẫu tương đương 85.802.635 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vắc xin đã tiêm là 215.022.051 liều. Trong đó: