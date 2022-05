Cả nước thêm 2.709 ca Covid-19, không ghi nhận ca tử vong

Về điều trị, trong ngày có 1.825 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 9.267.281 trường hợp. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 475 ca. Ngày 03/5 ghi nhận 0 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.044 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).