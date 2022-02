Cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam, đỏ

Danh sách cụ thể 41 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ 1 về dịch COVID-19 (vùng xanh), gồm:

An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP HCM, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hà Nội, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre, TP Cần Thơ, Khánh Hoà, Ninh Bình và Ninh Thuận;

Đến nay TP HCM - tâm dịch của đợt dịch COVID-19 thứ 4 đã trải qua 5 tuần liên tiếp ở cấp độ 1 về dịch. Đánh giá mới nhất ngày 5.2 của Sở Y tế TP HCM tuần lễ từ ngày 28.1 đến ngày 3.2 cho thấy dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, cấp độ dịch của thành phố hiện đang ở cấp độ 1.

Như vậy, đây là tuần thứ 5 liên tiếp TP HCM được đánh giá có dịch ở cấp độ 1. Đáng chú ý, tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều có dịch ở cấp độ 1 và không có địa phương thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước.