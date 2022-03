Ca nô chìm khiến 17 người chết: Vì sao gió giật cấp 6 vẫn cấp phép tàu chạy?

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa ngày 26/2 trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam khiến 17 người chết.

Chiếc ca nô chìm hôm 26/2 khiến 17 người thiệt mạng.

Theo nội dung báo cáo, từ ngày 23 đến 26/2, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát 8 tin thời tiết nguy hiểm trên biển theo đúng quy định (lúc 4h và 16h).