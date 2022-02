Ca nô chìm khiến 17 người chết và mất tích: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an TP Hội An khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, tiến hành lấy lời khai những người liên quan, làm việc với công ty Phương Đông về các nội dung liên quan, trục vớt ca nô bị chìm, khám nghiệm xác định tình trạng kỹ thuật...

THANH BA