Cả năm chi tiêu tằn tiện cuối năm phát hiện 'quỹ đen' của chồng, sốc hơn là lời ngụy biện của anh ta

Phát hiện ra chồng để ra cả trăm triệu đồng, tôi chưa kịp mừng đã nhận ngay cú sốc sau lời tuyên bố của anh ta. Tôi kết hôn cách đây 7 năm, cuộc sống gia đình tuy vất vả nhưng đầm ấm, yên bình. Cả hai vợ cồng có công việc ổn định, hàng tháng có thu nhập nên cũng đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, cả năm nay vợ chồng tôi bước vào giai đoạn khó khăn, trước đây lương chồng tôi khá cao, nhưng do công ty làm ăn không tốt nên lương, thưởng giảm dần. Hàng tháng chồng chỉ đưa cho tôi vài triệu đồng, tôi phải vất vả trong chi tiêu, lo cho hai con. Nhiều khi thiếu thốn cũng phải đi vay mượn rồi khi nào có lương thì trả. Về kinh tế chưa được như ý muốn, song hai vợ chồng luôn hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc con, việc nhà. Chồng tôi rất chịu khó, hết giờ làm là anh ấy về nhà luôn, không la cà, bia rượu. Nhiều lúc thấy cuộc sống thiếu thốn, tôi phải làm thêm ngoài giờ, chi tiêu tiết kiệm từng đồng để có tiền lo cho con được đầy đủ. Thế nhưng chồng tôi lại tỏ ra an phận, anh ấy biết là vợ con đang có nhu cầu dùng tiền nhiều hơn nhưng vẫn tỏ ra bình thường, không đi làm thêm hay tìm kiếm việc khác. Tôi tôn trọng chồng bởi những năm qua, công ty làm ăn được sẵn sàng trả lương cao, giờ khó khăn cũng nên chia sẻ cùng nơi đã gắng bó, yêu quý. Với lại, thời buổi bây giờ có được công việc là may, còn hơn thất nghiệp ở nhà. Tôi chưa một lần than vãn chồng, thiếu thốn tôi vay mượn, thậm chí xin tiền bố mẹ đẻ. Không chút kêu ca, gây sức ép cho chồng, tôi tự nhủ chỉ cần gia đình mình mạnh khỏe, bình an là được, chuyện tiền bạc có thể cải thiện được trong tương lai. Cũng may là công việc của tôi thuận lợi, thu nhập cũng đều nên cũng đỡ lo phần nào, chứ giống như chồng thì đúng là không biết phải xoay xở ra sao. Cuối năm gia đình gặp sóng gió sau khi phát hiện ra "quỹ đen" của chồng. Ảnh minh họa Cuối năm rồi, nghĩ đến cảnh Tết này thiếu tiền để sắm Tết, về quê nội, ngoại mà tôi thấy buồn lòng. Ngày thường thế nào cũng được, chẳng nhẽ Tết mà không sắm nổi chậu quất, cành đào, biếu bố mẹ hai bên chút tiền tiêu? Chưa kể con mỗi ngày một lớn, cũng phải có bộ quần áo mới mà đi chơi nữa chứ… Nghĩ đến không có tiền mà tâm trạng đầy suy tư. Giữa lúc tôi vất vả lo từng đồng cho gia đình, lại phát hiện ra chồng có khoản tiền lớn "quỹ đen". Hóa ra công ty anh ấy vẫn làm ăn bình thường, không cắt giảm lương thưởng, chỉ chồng tôi là cố tình cất giấu đi mỗi tháng cả chục triệu, đưa cho vợ vài triệu. Chồng cất giữ trong tủ mà tôi không hề hay biết. Khổ thân tôi cả năm vất vả lo liệu cho cả nhà, không dám ăn tiêu cho bản thân. Những tưởng chồng cố tình giữ tiền để gia đình có khoản lớn, cuối năm sử dụng. Nào ngờ anh ấy yêu cầu tôi đưa trả, đồng thời tuyên bố: "Đây là tiền riên của tôi, tôi vất vả mà có, cô không được động vào. Tôi không muốn đưa hết tiền là tại cô, nếu tôi đưa kiểu gì cô cũng mua sắm quần áo, son phấn rồi mang về nhà ngoại hết. Tiền tôi tiết kiệm được, cuối năm về Tết nhà nội chi tiêu, biếu xén". Tôi nghe xong chỉ biết khóc vì ấm ức, tôi không ngờ chung sống với nhau từng đó năm mà chồng không hiểu vợ. Anh ấy chỉ muốn thu vén cho nhà nội, thế còn tôi và các con, nhà ngoại bên tôi thì không màng tới. Từ hôm đó đến nay tôi và chồng nổ ra nhiều tranh luận, cãi vã cũng chỉ vì chuyện tiền nong và Tết biếu quà hai bên ra sao. Tôi rất mệt mỏi vì chồng chỉ đặt nặng nhà nội, cố tình có "quỹ đen" để cho vợ con chịu khổ cả năm. Sống với người chồng như vậy, có cách nào để anh ấy thay đổi không? Chẳng nhẽ tôi phải cố chịu đựng hay là ly hôn? Theo Gia đình và xã hội