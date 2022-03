Cà Mau xác minh clip âm thanh đánh đập trẻ em

“Vào khoảng 1h sáng 2/3, tôi đang ngủ trong phòng thì lại nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội. Tôi ra ngoài càng nghe rõ và không kiềm chế được, nhưng không biết can thiệp bằng cách nào. Bởi khu có tiếng đánh đập nằm cách tôi một bờ tường dài, có nhiều bụi rậm. Tôi cố quay phim lại nhưng chỉ ghi được âm thanh”, anh T. kể.

Anh T. khẳng định đã chứng kiến việc đánh đập trên kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Sự việc sau đó được trình báo với Công an thị trấn Sông Đốc. Công an thị trấn cũng đã đến khu vực nói trên mời vợ chồng anh K. và chị L. về trụ sở. Một bé gái cũng được công an chở theo.