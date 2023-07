Cà Mau: Nửa năm, gần 11.000 người vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 40 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau nêu ra tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh ngày 5/7, tình hình tội phạm về trật tự, tệ nạn xã hội… trong 6 tháng đầu năm 2023 đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố 424 vụ, 606 bị can (tăng 104 vụ, 183 bị can). Nguyên nhân do tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, ma túy, đánh bạc,… xảy ra khá nhiều.