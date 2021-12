Cà Mau đã giảm vùng đỏ nhưng vẫn chưa có vùng xanh

Your browser does not support the audio element.

Chiều 3/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, Sở Y tế tỉnh này vừa có quyết định cấp độ dịch quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 4/12.

Theo đó, có một xã vùng đỏ (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước); có 29 xã vùng cam; có 71 xã vùng vàng; không có xã nào vùng xanh.