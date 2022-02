Cà Mau cấm cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông dưới mọi hình thức

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2021 đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm trước. Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, mua bán lấn chiếm lòng lề đường... còn diễn ra ở một số nơi.

Cà Mau dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ còn phức tạp, tai nạn giao thông có nguy cơ tăng trở lại do xã hội đang dần trở về bình thường sau thời gian thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19….