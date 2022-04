Ca mắc mới Covid-19 giảm sâu, còn hơn 28.000 F0 trong ngày

- Thở máy xâm lấn: 180 ca

- ECMO: 2 ca

Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 ngày 9/4 đến 17h30 ngày 10/4 ghi nhận 19 ca tử vong tại: Kiên Giang (3), Phú Yên (3 ca trong 2 ngày), Trà Vinh (3 ca trong 2 ngày), Bình Phước (2), Bình Dương (1), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Vĩnh Long (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 30 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.813 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên một triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9/4 có 64.501 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 208.525.313 liều.