Cả loạt lãnh đạo bị xử lý, HOSE siết chặt quản lý cổ phiếu trên sàn

Nguyên nhân khiến 3 cổ phiếu trên bị đưa vào diện hạn chế giao dịch là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiêm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (25/5) và việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định sau khi được Chủ tịch Công ty Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận.

Giá cổ phiếu FLC đã giảm khoảng 3 lần kể từ đầu năm xuống 6.600 đồng sau những thông tin về việc bán chui cổ phiếu và sau đó là vụ việc chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị khởi tố với cáo buộc "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán".

Các cổ phiếu HAI và ROS cũng giảm ở mức tương tự, mất 3-4 lần.

Thông báo của FLC cho biết, dự kiến trong phiên họp cổ đông bất thường sắp tới, doanh nghiệp này sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Trước đó, bộ 3 cổ phiếu này cũng bị HOSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời các công ty chứng khoán cũng bị yêu cầu báo cáo dư nợ vay margin đối với các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC Group.

Cũng trong ngày, HOSE thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM) vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng vừa đưa ra quyết định hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCOM đối với 60 cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung và không có biện pháp khắc phục. Trong đó, có những cái tên như Beton 6, Thủy sản Cadovimex, Đầu tư và Thương mại DIC, Dệt may Vĩnh Phúc, Cơ khí lắp máy Sông Đà, Xây lắp dầu khí Sài Gòn, Xây lắp dầu khí Nghệ An, Xi măng Sông Lam 2, Dầu thực vật Sài Gòn…