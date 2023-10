Ca khúc 'You & Me' của Jennie hút hàng chục triệu view, thống trị các BXH

Ngoài thành công trong lĩnh vực ca hát và thời trang, Jennie có sự thử sức đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất vào năm 2023.

Tuy nhiên, bộ phim đầu tiên mà Jennie góp mặt - The Idol - trở thành tâm điểm truyền thông châu Á với những phản ứng tiêu cực.

Trong The Idol, Jennie xuất hiện với những phân đoạn, câu thoại táo bạo. Hình ảnh một nữ thần tượng trong sáng dường như bị phá bỏ hoàn toàn khi nội dung của The Idol bị chỉ trích tục tĩu, coi thường phụ nữ.

Bất chấp vai diễn bị "ném đá" trong The Idol, Jennie cho biết diễn xuất là một trong những điều cô muốn khám phá và theo đuổi.

Cô nói: "Tôi muốn chương diễn xuất mới của cuộc đời mình phải chân thực, tự nhiên, thay vì chỉ như cố gắng chộp lấy bất kỳ cơ hội nào đến với tôi".

Ngoài diễn xuất, Jennie còn góp giọng trong ca khúc chính của bộ phim The Idol. Cô thể hiện bài hát One of the Girls hợp tác cùng với The Weeknd và Lily-Rose Depp. One of the Girls cũng gây sốt trên hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc Âu, Mỹ thời gian qua.

