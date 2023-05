Ca khúc tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP khiến netizen réo tên Thiều Bảo Trâm

Sau nhiều động thái "thả thính", Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau một năm vắng bóng kể từ MV bị phạt There's No One At All. Nam ca sĩ kiêm hết mọi vai trò từ sáng tác đến sản xuất trong lần trở lại này. Giọng ca Chúng Ta Của Hiện Tại cũng khiến người hâm mộ tò mò khi thông báo tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc khác liền sau Making My Way.

Your browser does not support the video tag.