Ca khúc 'Sóng Gió' có vận vào Jack và K-ICM hiện tại?

Ông khẳng định theo thỏa thuận ban đầu, việc Jack ghi hình cuộc gặp với Messi chỉ để làm kỷ niệm. Do đó, ông rất bất ngờ khi Jack đưa hình ảnh Messi vào MV, thậm chí tổ chức cả họp báo.

Sau đó, đôi bên có thêm nhiều chia sẻ về sự việc nhưng nó khiến khán giả đã phần nào mất lòng tin ở Jack. Đến nay, nhiều người vẫn nhắc lại sự việc để mỉa mai nam ca sĩ.

Sự việc Messi hay ồn ào với bạn gái Thiên An có lẽ là 2 trong những scandal nghiêm trọng nhất trong suốt sự nghiệp của Jack, kể cả sau này.

Tháng 8/2021, Thiên An xác nhận có con gái chung với Jack. Tuy nhiên, hai người chia tay chỉ một tháng sau khi nữ diễn viên sinh con. Thiên An nói thêm lý do họ chia tay là: "Những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi hơn một năm qua, mình bị lừa dối và xem thường đến thế”.

Thời điểm đó, sau 2 ngày im lặng, Jack lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An và xin lỗi khán giả, những người liên quan. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nhắc tới việc bị tố “bắt cá nhiều tay”. Cũng vì vụ tranh cãi, Jack tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài.

Mới đây, Jack rộ tin hẹn hò Thúy Ngân. Tuy nhiên, Thúy Ngân nhanh chóng lên tiếng dập tắt tin đồn trong khi Jack giữ im lặng.

K-ICM ở đâu?

Sự rời đi của đối tác thành công nhất là Jack không khiến K-ICM nản chí. Anh tiếp tục hoạt động chăm chỉ và thay vì trung thành với một ca sĩ như trước, K-ICM hợp tác với nhiều đồng nghiệp khác nhau, chẳng hạn LENA, Xesi, Văn Mai Hương… hoặc những gương mặt mới như Quang Đông, APJ…