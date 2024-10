Ca khúc 'Riêng Một Góc Trời' của Tuấn Ngọc bị chê phá nát

Ca khúc hit của danh ca Tuấn Ngọc - "Riêng một góc trời" - gây tranh luận khi được bộ ba ca sĩ Ngọc Anh - Hoàng Hải - Phan Duy Anh phối lại theo phong cách rock. Màn trình diễn nổi bật đêm tranh tài của live show 2 Our song Việt Nam là sự kết hợp của bộ ba Ngọc Anh - Hoàng Hải - Phan Duy Anh với ca khúc Riêng một góc trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Khác hoàn toàn so với bản gốc, Riêng một góc trời tại chương trình được phối lại theo phong cách rock symphony máu lửa. Ba giọng ca đầy kỹ thuật đọ nốt cao trên nền nhạc violin kết hợp dàn dây. Đặc biệt, Hoàng Hải cùng đoạn opera ấn tượng tạo nên âm hưởng hùng hồn, đặc sắc. MC Trấn Thành khen ngợi tam ca, nhận xét lâu rồi anh mới nghe bản mới mang tinh thần mãnh liệt. Để có được bản phối ưng ý, khác với bài hát cũ như chương trình yêu cầu, Hoàng Hải chia sẻ các nghệ sĩ phải thức suốt đêm, đến phòng tập nhà nhạc sĩ Khắc Hưng thu âm, luyện tập. Đoạn opera được Hoàng Hải thu 6 lần mới hoàn chỉnh. Với Ngọc Anh, cô bàn luận với Khắc Hưng để xây dựng phong cách hát tương tự bản rock kinh điển The Phantom of the Opera. Việc làm mới bản hit của Tuấn Ngọc theo phong cách rock tạo ra những ý kiến tranh luận trái chiều. Với những người yêu thích sự trầm lắng, ủy mị sẽ khó chấp nhận màu áo mới của Riêng một góc trời. “Phá nát bài hát tình cảm”, “Nghe mệt, muốn tắt thở”, “Làm hỏng hết bài hát không có cảm xúc”, “Có những bài hát nên giữ lại giai điệu da diết thay vì phối rock, làm mất đi cảm xúc vốn có”… một số ý kiến chê bài phong cách phối mới của Riêng một góc trời. Trái lại, nhiều khán giả thích thú với cách Hoàng Hải, Phan Duy Anh xử lý bài hát và lên quãng cao. Đối với chương trình thi giọng hát và trình diễn, yếu tố cao trào, kịch tính, mang đến tinh thần mới là cần thiết, không thể bê y nguyên bản gốc hát lại. “Cá nhân tôi thấy các ca sĩ bản mới làm tốt ở kỹ thuật, da diết, cháy bỏng. Tiêu chí cuộc thi là làm bài hát phong cách mới, không thể yêu cầu họ hát như Tuấn Ngọc được”, “Hòa âm rock & symphony đã tai, cao trào và hào hùng. Đoạn opera của Hoàng Hải rất cháy, Ngọc Anh giọng khỏe, cột hơi chắc”, "Phan Duy Anh không lép vế trước tiền bối”… khán giả đón nhận tinh thần bản nhạc âm hưởng rock. Riêng một góc trời là “thương hiệu” riêng của Tuấn Ngọc khi hát dòng nhạc trữ tình. Ông từng chia sẻ bản nhạc như định mệnh, may mắn trong sự nghiệp ca hát. Danh ca hát nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nhưng Riêng một góc trời là trường hợp đặc biệt, được công chúng yêu mến dài lâu, bền bỉ. Theo Tiền Phong