Ca khúc 'My Universe' của Coldplay và BTS đã chính thức đạt No.1 BXH Melon: Thành tích nhạc số tại Hàn lẫn quốc tế đều bùng nổ!

Ngày hôm nay một trong những chủ đề hot nhất làng nhạc thế giới chính là màn hợp tác giữa 2 nhóm nhạc nổi tiếng Coldplay và BTS. Vào lúc 13h trưa ngày 24/9 (giờ Hàn, tức 11h trưa giờ Việt Nam), Coldplay đã chính thức công bố single mang tên 'My Universe' hợp tác cùng BTS với phiên bản nhạc số và phiên bản CD có giới hạn. Ngoài ra, một MV lyrics cũng đã được phát hành. Đây cũng sẽ là một track nằm trong album 'Music of the Spheres' của Coldplay sẽ phát hành vào tháng 10/2021.

Coldplay và BTS đều là 2 nhóm nhạc mang đẳng cấp thế giới, vì vậy màn collab này đã ngay lập tức tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Trên trường quốc tế tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, 'My Universe đã đạt No.1 tại BXH iTunes của 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, ca khúc đã dẫn đầu BXH iTunes của những thị trường đáng chú ý như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Canada, Tây Ban Nha, Brazil, Ý, Ấn Độ v...v... và cả Việt Nam.

Vì đây là một bản nhạc từ phía Coldplay và BTS chỉ là nghệ sĩ cùng hợp tác, do đó ca khúc này vốn dĩ không hướng đến thị trường Hàn Quốc và không phát hành vào thời điểm thuận lợi tại Hàn. Tuy nhiên ca khúc này lại nhận được phản ứng vô cùng tích cực của Knet bởi vốn dĩ dù là Coldplay hay BTS thì cũng là những nhóm nhạc mà Knet rất khi họ khen ngợi giai điệu và lyrics rất hay, và cả phần hát tiếng Hàn cũng khiến họ cảm thấy tự hào và xúc động.

Coldplay X BTS - My Universe (Official Lyric Video)