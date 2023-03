Ca khúc mới 'Set Me Free' của TWICE nhận nhiều ý kiến trái chiều

Các cô gái xinh đẹp TWICE của nhà JYP vừa trở lại với album mới Ready To Be phát hành ngày 10/3 vừa qua. Theo các thành viên TWICE, mini album này thể hiện sự bứt phá và mới lạ của nhóm. Với ca khúc chủ đề Set Me Free, thông điệp mà TWICE đang cố gắng truyền tải hiện lên rất rõ ràng.

Trong một buổi trò chuyện và trả lời câu hỏi của fan, TWICE đã có dịp trải lòng về album mới cũng như một số sự kiện vừa xảy ra, và tiết lộ một số hoạt động đáng chú ý của nhóm trong năm 2023 này.

Trong quá trình chuẩn bị album Ready To Be, Momo đã chia sẻ rằng việc hoàn thiện bài hát khá khó khăn bởi mỗi bài đều ẩn chứa một sức hút riêng. Riêng Mina nghĩ rằng ca khúc chủ đề Set Me Free là ca khúc hoàn hảo tạo điểm nhấn cho album, với thông điệp ý nghĩa và màu sắc âm nhạc mạnh mẽ của nó.