Ca khúc mới ra mắt bị nhận xét 'nghe nhạc Việt phải bật phụ đề', Erik nói gì?

Mới đây, Erik đã nhá hàng MV ca khúc hợp tác cùng Han Sara mang tên Lyhoptinh (Lỳ hợp tính). Sản phẩm âm nhạc mới được anh đầu tư chỉn chu từ vũ đạo đến hình ảnh. Tuy nhiên, giọng hát và ca từ của Lyhoptinh lại gây tranh cãi dữ dội.

Nhiều khán giả nhận xét câu điệp khúc "Lú đầu anh lú đầu anh lú vì em" vô nghĩa và tạo cảm giác khó chịu khi lặp lại liên tục. Đồng thời, cách hát của Erik đầy giọng mũi, không rõ lời dễ gây hiểu lầm ngữ nghĩa.