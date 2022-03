Ca khúc mới của Hà Thu bị cho đạo nhạc 'Buồn Làm Chi Em Ơi'

“Việc khán giả so sánh tôi đã lường trước. Đây cũng là lý do nhiều ca sĩ liên hệ và nhờ tôi viết một bài cùng thể loại với 'Buồn Làm Chi Em Ơi' nhưng tôi không đồng ý. Tôi cũng sợ khán giả tranh luận. Lý do tôi nhận lời hợp tác với Hà Thu là tôi yêu thích giọng hát của cô ấy.

Trước đó, tôi chỉ biết Hà Thu là á hậu và rất duyên dáng. Sau này tôi mới biết cô ấy cũng thi cuộc thi về bolero. Khi tìm hiểu tôi nhận thấy cô ấy rất tâm huyết nên tôi nhận lời”, nhạc sĩ nói thêm.

Buồn Làm Chi Em Ơi do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác, Hoài Lâm thể hiện. MV dạng lyrics của bài hát được phát hành năm 2020 và hiện được 97 triệu lượt xem. Đây là một trong những bài hát nổi tiếng nhất Vpop năm 2020. Bài hát hâm nóng tên tuổi của Hoài Lâm sau thời gian dài im ắng.