Ca khúc mới của Đen Vâu 'on top', netizen đùa đừng để mẹ nghe thấy

Tối ngày 29/12, Đen Vâu đã chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc Mang Tiền Về Cho Mẹ, kết hợp cùng nữ ca sĩ Nguyên Thảo. Phần hình ảnh của MV mang màu sắc văn hoá Việt Nam, gợi nhắc đến cuộc sống mưu sinh đầy chân thật và cảm xúc do đạo diễn Thành Đồng thực hiện.

Thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử từ ca khúc, cũng như diễn xuất thú vị của Đen Vâu trong 5 hình tượng nhân vật khác nhau ở MV đã nhanh chóng thu hút khán giả và đưa Mang Tiền Về Cho Mẹ lên Top 1 Trending Music YouTube Việt Nam sau 6 tiếng ra mắt