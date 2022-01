Ca khúc được tìm lại nhiều nhất khi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn

Thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ly hôn đang gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Từng là cặp sao sở hữu ngoại hình xứng đôi vừa lứa, có tình yêu đẹp "như mơ" và đám cưới thế kỷ hoành tráng, hôn nhân tan vỡ của Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối.

Sau khi vụ ly hôn được tuyên bố, dân tình đổ xô tìm nghe lại ca khúc Chúng Ta Kết Hôn Đi. Đây là bài hát do nam ca sĩ Tề Thần thể hiện, phát hành tháng 11/2013. Ca khúc này được ví là "thánh ca nhạc đám cưới", được rất nhiều khán giả Trung Quốc yêu thích. Đối với những người hâm mộ của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby, ca khúc Chúng Ta Kết Hôn Đi cũng là bài hát có ý nghĩa đặc biệt.