Ca khúc đặc biệt trong lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin

Gummy, Paul Kim và Kim Bum Soo hát chúc mừng tại đám cưới Hyun Bin - Son Ye Jin. Ảnh: Naver.

Tham dự lễ cưới, nam ca sĩ Paul Kim thể hiện bản hit Every Day, Every Moment. Đây là ca khúc nhạc phim Should We Kiss First. Với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, bài hát chứa đựng lời thổ lộ chân thành về tình yêu, thể hiện cặp tình nhân luôn sát cánh bên nhau cả trong ngày tháng đầy khó khăn, lo âu.

Tại khoảnh khắc Son Ye Jin cùng cha tiến vào lễ đường, trên nền nhạc Moon River, Son Ye Jin rơi nước mắt vì cảm động khi cha trao tay cô cho Hyun Bin.