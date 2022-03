Ca khúc của Tiên Cookie bị 'đạo nhạc' nhưng Vnet lại ủng hộ Charli XCX ?

Nền âm nhạc Việt đang phát triển và vươn ra tầm quốc tế nên bên cạnh nghệ sĩ, cộng đồng mạng Việt cũng chính là những người góp nhiều công sức để đẩy lùi việc sử dụng trái phép chất xám tương tự.



Một trong những ý kiến khó hiểu về phản ứng của một bộ phận cư dân mạng

Your browser does not support the video tag.

Bích Phương - Đi Đu Đưa Đi

Your browser does not support the video tag.

Charli XCX - Used To Know Me

Theo Pháp luật & Bạn đọc