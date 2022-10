Ca khúc của Thanh Bùi bất ngờ tăng view 'chóng mặt'

Đây cũng là ca khúc gắn liền với tên tuổi giọng ca 8X, mang về cho cho anh nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Mai Vàng. Giai điệu da diết cùng ca từ đậm chất trữ tình giúp bài hát đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc: "Where do we go? Người ơi... Where do we go? Em hỡi... Where do we go? Về đâu... Yêu thương cho tới nơi đâu" là đoạn điệp khúc được rất nhiều khán giả quen thuộc. Trong 10 năm qua, bài hát vẫn được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát lại.



Thanh Bùi xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt album mới của Hoàng Thùy Linh vào tháng 8/2022

Thanh Bùi sinh năm 1983, tên thật là Bùi Vũ Thanh. Anh là ca - nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và chỉn chu. Giọng ca gốc Việt có cuộc sống kín tiếng bên người vợ doanh nhân Trương Huệ Vân. Mới đây, Thanh Bùi tái xuất showbiz với ca khúc Không Một Bài Hát Nào Có Thể Diễn Tả Cảm Xúc Của Em Lúc Này nằm trong album "Link", hợp tác với Hoàng Thùy Linh.