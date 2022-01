Cả gia đình ở Thái Bình bị 'nhốt' vì có người về từ vùng đỏ: Thông tin mới nhất

"Chỉ duy nhất trường hợp này 4 người trong gia đình ở thôn Cao Bạt Lụ là xảy ra việc trên. Chúng tôi cũng trao đổi với trưởng thôn và rút kinh nghiệm", ông Khoa cho hay.

Thông báo cách ly của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 xã Nam Cao.

Trước đó, ngày 16/1, anh N.X.B (38 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) phản ánh tới báo chí việc bố mẹ và 2 con nhỏ của anh ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị cán bộ thôn khoá trái cửa, “nhốt” trong nhà nhiều ngày do về từ TP Hải Phòng khi địa phương này đang là "vùng đỏ".

Cũng theo anh B., khi Hải Phòng công bố cấp độ dịch là cấp độ 4 (tương ứng vùng đỏ), các con chuyển sang học trực tuyến nên anh đưa 2 con (10 tuổi và 7 tuổi) về gửi nhà ông bà nội ở thôn Cao Bạt Lụ.