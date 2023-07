Cả gia đình đi ô tô khám phá Thanh Hóa, Ninh Bình

Thu Hà cùng gia đình 7 người vừa trở về sau chuyến du lịch khám phá vùng đất Thanh Hóa và Ninh Bình trong thời gian 3 ngày 3 đêm. Cô nàng 23 tuổi này thích đi khám phá những địa danh chưa từng đặt chân tới, muốn trải nghiệm những thứ càng giống với người bản địa càng tốt.

Du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình.

“Thanh Hóa, Ninh Bình nằm không quá xa Hà Nội, đường đi rất thuận tiện khi di chuyển bằng ô tô. Đây cũng là hai nơi mà mình chưa đặt chân tới nên cũng muốn đi để biết. Điều quan trọng nhất vì bố mình là người lái xe nên bố biết địa điểm nào đi sẽ phù hợp với gia đình nhất”, cô gái đến từ Thủ đô bày tỏ.

Do gia đình có xe ô tô riêng nên việc đi lại chủ động hơn. Buổi sáng các thành viên lên kế hoạch và buổi chiều lên đường khám phá vẻ đẹp Thanh Hóa và Ninh Bình. Đã khá lâu rồi, gia đình cô nàng mới có chuyến đi xa, do đặc thù nghề nghiệp của mỗi thành viên nên khó sắp xếp được thời gian chung với nhau. Do vậy, chuyến đi này là dịp để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hơn.

Với Thu Hà, chuyến đi này khá trọn vẹn, mỗi nơi mang lại cho các du khách mỗi ấn tượng riêng. Nếu như ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) là một thành phố biển có sự sôi động hẳn cho dù trong những ngày đầu tuần, Ninh Bình lại mang đến cảm giác yên bình, nhẹ nhàng.

“Dù mỗi nơi có những “cái hay” riêng nhưng mình thích Ninh Bình hơn, vì ở đây đúng nghĩa với việc sống hòa mình với thiên nhiên, mặc dù có nhiều điểm du lịch nhưng vẫn giữ nét mộc mạc, rất phù hợp để đi nghỉ dưỡng sau khi rời xa thành phố tấp nập”, Thu Hà cảm nhận.