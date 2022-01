Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the video tag. Cả gan đối đầu sư tử, linh dương đầu bò nhận ngay kết thảm

Một đoạn video kịch tính được ghi ở Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara (Kenya) đã cho thấy cảnh một con linh dương đầu bò ngoan cường, chiến đấu giành giật sự sống với cả linh cẩu lẫn sư tử.