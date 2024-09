Cá đồng xưa không ai để ý, nay phơi khô thành đặc sản

Cá bổi là loài cá có vị thịt thơm, dai, lại ít xương, đây là đặc sản của miền Tây nhưng loài cá này tập trung nhiều nhất ở vùng U Minh của bán đảo Cà Mau và vùng ngập lũ của sông Cửu Long. Your browser does not support the video tag. Theo VOV