Cá da trơn xâm chiếm Châu Âu, chúng to lớn tới mức có thể ăn thịt chim bồ câu, chó cũng và cũng có thể ăn thịt người

Loài cá da trơn này còn được gọi là cá trê khổng lồ hay cá nheo Châu Âu. Tên khoa học của cá da trơn Châu Âu này là European catfish, là một trong những loài cá nước ngọt và cá da trơn lớn nhất thế giới.

Cá trê khổng lồ Châu Âu dài khoảng 1,3 mét đến 1,6 mét, hiếm khi thấy con cá lớn hơn 2 mét. Tuy nhiên, theo thời gian các kỷ lục về kích thước khổng lồ của loài cá này cũng dần xuất hiện, ví dụ, một con cá da trơn khổng lồ Châu Âu với chiều dài cơ thể 2,78 mét và trọng lượng 144 kg đã từng xuất hiện ở Ý.

Trong bể làm mát của nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang ở Chernobyl, người ta cũng tìm thấy một số lượng lớn cá trê, chúng lớn hơn nhiều so với những con thông thường. Người ta từng cho rằng kích thước to lớn đó được hình thành là do phóng xạ.

Nhưng các nghiên cứu sau đó cho rằng phóng xạ chẳng ảnh hưởng gì đến chúng, thay vào đó là do không có ai đến để bắt hay làm phiền chúng. Chúng có thể phát triển tự do, vì vậy chúng lớn hơn nhưng con ở các khu vực khác.