Ca Covid-19 ở Singapore tăng cao, Melbourne chịu 235 ngày phong tỏa

Bộ Y tế Singapore cũng thông báo, có thêm 2 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 70. Một trong hai nạn nhân là một phụ nữ Singapore 93 tuổi, chưa tiêm vắc xin, có tiền sử suy tim, tiểu đường, huyết áp cao. Trường hợp thứ hai là một phụ nữ 71 tuổi, chưa tiêm phòng và có tiền sử ung thư.



Tính tới hết ngày 23/9, tổng số ca mắc Covid-19 ở Singapore là 82.856 trường hợp. Trường mẫu giáo Maple Bear ở đường Orchard đã được thêm vào danh sách những ổ dịch lớn, đang được Bộ Y tế nước này giám sát.



Novavax xin cấp phép sử dụng vắc xin



Công ty Novavax của Mỹ hôm qua đã nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin ngừa Covid-19 của họ.



Việc cấp phép là một điều kiện tiên quyết để Novavax có thể xuất khẩu vắc xin sang một số quốc gia tham gia cơ chế COVAX – sáng kiến do Liên Hợp Quốc đứng đầu nhằm đưa vắc xin tới các nước nghèo hơn.



Novavax đã ký một thoả thuận cung cấp 1,1 tỷ liều vắc xin cho COVAX. Vắc xin của Novavax do Viện Huyết thanh Ấn Độ - nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, sản xuất. Vắc xin của Novavax được sản xuất dựa trên protein, có hiệu quả tới 90,4% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ và Mexico.



Thái Lan giảm thời gian cách ly cho du khách đã tiêm phòng



Theo Reuters, Thái Lan đang có kế hoạch cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế đã tiêm phòng Covid-19 nhằm thúc đẩy kinh tế, khi việc mở cửa rộng rãi hơn bị trì hoãn do tỷ lệ tiêm chủng thấp.



Việc giảm thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày, sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế và du lịch của Thái Lan, Tiến sĩ Opas Karnkawinpong – Tổng giám đốc Cơ quan kiểm soát dịch bệnh cho biết.



Theo quan chức này, nếu lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 quốc gia phê chuẩn đề xuất trên thì nó sẽ có hiệu lực từ 1/10.



Thành phố chịu thời gian phong toả kỷ lục để chống Covid-19



Thành phố Melbourne của Australia đã lập kỷ lục thế giới trong đại dịch Covid-19 khi trải qua 235 ngày bị áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa virus lây lan. Con số này vượt qúa kỷ lục 234 ngày phong toả của thành phố Buenos Aires, Argentina trong năm 2020.



Theo RT, nhiều cuộc biểu tình phản đối phong toả đã nổ ra ở thành phố này. Từ 20/9, ngày nào người biểu tình cũng xuống đường để phản đối cách đối phó với đại dịch của chính quyền.



Dù Australia đã từ bỏ chiến lược không Covid-19, nhưng các bang New South Wales và Victoria vẫn bị phong toả nghiêm. Lệnh này chỉ được dỡ bỏ khi 70% dân số được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, tới giữa tháng 10, các bang mới đạt mục tiêu này.



Malaysia đổi chiến lược về miễn dịch cộng đồng



Theo trang MalayMail, Bộ Y tế Malaysia sẽ không sử dụng công thức thông thường để tính tỷ lệ bao phủ vắc xin ngừa Covid-19 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng, thay vào đó sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho càng nhiều người càng tốt.



Phát biểu tại một phiên họp quốc hội, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết, các chuyên gia y tế thế giới hiện không còn sử dụng công thức cũ – ít nhất 80% dân số trưởng thành được tiêm vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng nữa. Nguyên nhân là do biến thể Delta xuất hiện đã ảnh hưởng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước thời điểm tiêm được cho 80% dân số trưởng thành.



Tính đến ngày 22/9, thông qua Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa Covid-19 khởi động từ ngày 24/2, đã có 81% dân số Malaysia trưởng thành hoàn thành tiêm chủng, sớm hơn dự kiến mà nước này đặt ra.