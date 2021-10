Cà chua xóa nếp nhăn hiệu quả hơn laser

Cà chua sạch ngon nhất vào mùa hè, hái trực tiếp từ cây. Cũng may các chế phẩm chất lượng cao của cà chua có bày bán quanh năm trên thị trường. Để cảm nhận tác dụng tuyệt vời của lycopene, mỗi ngày nên ăn tối thiểu 1 quả cà chua hoặc 2 thìa tương cà chua. Cà chua khô, mứt cà chua và nước ép cà chua cũng là sản phẩm rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Xem thêm video đang được quan tâm: