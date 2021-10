Cá chết hàng tấn bốc mùi quanh hồ cảnh quan ở TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Hiện tượng cá chết tại hồ cảnh quan công viên Hoàng Văn thụ được ghi nhận trong những ngày qua.

Sáng 23/10, hàng tấn cá chết từ hôm qua đến sáng nay được công nhân vớt bỏ vào từng túi nilon để chuyển lên xe tải đưa đi tiêu hủy.

Cũng trong buổi sáng, Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ vẫn bơm nước pha loãng nguồn nước trong hồ cảnh quan.