Cả bản đi tìm 2 học sinh nghi bị đuối nước trong đêm

Người dân đi ra bờ sông Nậm Mộ ở Nghệ An, phát hiện quần áo trên bờ nhưng không thấy người. Cả bản làng cùng lực lượng chức năng tìm kiếm 2 học sinh nghi bị đuối nước, mất tích trong đêm. Tối 1/11, bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An, cho phóng viên Dân trí biết, lực lượng chức năng của xã và huyện đang tổ chức tìm kiếm 2 học sinh lớp 3 trên địa bàn nghi bị đuối nước, mất tích. "Đến 22h ngày 1/11, các lực lượng chức năng cùng người dân, gia đình vẫn tổ chức tìm kiếm trên dòng sông Nậm Mộ", bà My nói. Trong đêm, bà con cùng lực lượng chức năng huyện Tương Dương tổ chức tìm kiếm 2 học sinh nghi bị đuối nước, mất tích (Ảnh: Khánh Dương). Nguồn tin cho biết, khoảng 17h ngày 1/11, người dân bản Lở đi ra bờ sông Nậm Mộ, phát hiện trên bờ chỉ có quần áo của 2 học sinh, nghi các cháu bị đuối nước. Ngay lập tức, người dân đã báo cáo với Ban quản lý bản Lở, chính quyền xã về sự việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã cùng người dân ra bờ sông tổ chức tìm kiếm và xác nhận 2 bộ quần áo trên bờ là của cháu K.B.T. (8 tuổi, con ông K.V.C.) và cháu L.A.T. (8 tuổi, con ông L.V.K.), đều trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An.