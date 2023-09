Cả bản chữa cháy nhà dân trong đêm, cứu vợ chồng ông lão 73 tuổi

"Ngọn lửa được cho là xuất phát từ căn bếp, chỉ trong chốc lát đã cháy lan rất nhanh. Do căn nhà bếp được làm bằng gỗ sa mu đã lâu, khi ngọn lửa bốc cháy đã lan sang căn nhà lớn phía trên. Lực lượng được huy động tới để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên khi khống chế được đã thiêu rụi căn nhà… Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện", ông Dênh nói.

Cũng theo ông Dênh, rất may, khi đám cháy xảy ra, người dân đã kịp thời lao vào đưa ông Tu cùng vợ thoát ra ngoài an toàn.

"Sáng nay (17/9) lãnh đạo xã đã đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình ông Tu 2 triệu đồng, mua quần áo, mì tôm hỗ trợ ông bà…", ông Dênh nói thêm.