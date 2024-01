C.Ronaldo phát biểu 'đụng chạm' tới FIFA và Messi

Kể từ năm 2017 tới nay, C.Ronaldo đã không giành được giải thưởng Quả bóng vàng (tạp chí France Football), The Best (FIFA). Trong thời gian này, Messi đã giành được 3 Quả bóng vàng và 3 giải The Best.

C.Ronaldo cho rằng giải Quả bóng vàng và The Best không còn uy tín (Ảnh: Getty).