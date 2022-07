C.Ronaldo muốn chia tay Man Utd: Thôi đừng chiêm bao!

C.Ronaldo ra đi là một thảm họa đối với Man Utd? Câu trả lời không dễ để đưa ra, bởi kết quả còn phụ thuộc quá nhiều yếu tố, đặc biệt là thời gian. Nhưng, sẽ thật ngờ nghệch khi đặt ra câu hỏi: "Nếu không có những bàn thắng của C.Ronaldo, Man Utd sẽ trôi về đâu?". Câu hỏi này hết sức ngớ ngẩn và thiếu kiến thức về bóng đá.

Ở cấp độ cá nhân, quả thực C.Ronaldo đã thi đấu rất xuất sắc ở mùa 2021/22. Tính riêng 2 trận địa quan trọng nhất là Premier League và Champions League, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 24 bàn sau 37 lần ra sân. Chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai cho Quỷ đỏ là Bruno Fernandes, với vỏn vẹn 10 pha lập công.

Thông tin C.Ronaldo muốn rời Old Trafford, chỉ sau một năm trở về với câu chuyện chuyển nhượng kịch tính và cũng có thể giàu tính kịch bậc nhất lịch sử túc cầu, nếu trở thành hiện thực, sẽ cho chúng ta biết câu trả lời xác đáng. Sự hiện diện của C.Ronaldo, với ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh kiên cường, nỗ lực không biết mệt mỏi và tài nghệ săn bàn điêu luyện, sẽ khiến giới mộ điệu rất nhớ. Nhưng có những lý do chính đáng để lập luận rằng việc chia tay "ông trùm săn bàn" không phải là tin xấu đối với Man Utd, thậm chí có thể là điều tích cực nhất có thể cho tân HLV Erik Ten Hag về lâu về dài.

Bóng đá không phải là một phương trình tuyến tính, như kiểu 1+1=2, để khi bổ sung một tiền đạo X là có thêm Y bàn thắng do tiền đạo này mang lại. C.Ronaldo ra đi không có nghĩa số bàn thắng của Man Utd sẽ giảm đi đúng bằng số bàn thắng của C.Ronaldo. Tương tự, một ví dụ khác, số bàn thắng của Man City mùa tới không thể bằng số bàn thắng của Man City mùa trước cộng với số bàn thắng của Erling Haaland.

Bóng đá không chỉ là phương trình phi tuyến tính mà còn trong không gian và thời gian không đồng nhất. Một đội bóng vô cùng phức tạp, biến hóa, bao gồm 11 biến số chuyển động phụ thuộc lẫn nhau, và mặc dù C.Ronaldo giúp Man United tốt hơn ở khía cạnh nào đó, nhưng khía cạnh khác, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng làm giảm đi giá trị tập thể.

Thực tế đơn giản là Man Utd mùa trước, với C.Ronaldo, là đội bóng tệ hơn đáng kể so với phiên bản Man Utd không C.Ronaldo của mùa trước nữa. Bất kể biện pháp kiểm soát thế trận của Quỷ đỏ khiêm tốn như thế nào dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, chưa bao giờ Man Utd mất kiểm soát như mùa giải có C.Ronaldo. Tỷ lệ cầm bóng của đội chủ sân Old Trafford giảm từ 55,6% xuống 52,1% và tỷ lệ dứt điểm so với đối phương trong các trận đấu giảm từ 55,1% xuống 49,9%.

Đó có phải là lỗi của C.Ronaldo không? Tất nhiên không thể đổ lỗi cho siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn, nhưng sự thiếu tương thích của lão tướng 37 tuổi này với cấu trúc pressing (gây áp lực) mạch lạc là nguyên nhân chính. Thống kê chỉ ra: C.Ronaldo nỗ lực gây áp lực chỉ hơn thủ môn và trung vệ tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước. Ngày nay, phòng ngự ngay từ hàng tiền đạo (hay nói cách khác là high-pressing hoặc gây áp lực từ tiền tuyến) là yếu tố quan trọng để những đội bóng hàng đầu hiện nay như Man City, Liverpool hay Bayern Munich dồn nén áp lực vào 1/3 phần sân tấn công, do đó chiếm ưu thế về kiểm soát bóng lẫn cơ hội ghi bàn.