ByteDance và Facebook đã lên cùng một con thuyền 'vũ trụ kỹ thuật số'

Trang phân tích Not Boring (Packy) tin rằng Metaverse sẽ kết nối số lượng lớn các nền tảng cho giao tiếp xã hội, công việc và tiêu dùng, đồng thời tích hợp AR, VR, Internet và thế giới thực.

Facebook vẫn còn nhiều bất ổn trong hoạt động kinh doanh VR. Đến nay, Facebook vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào về thiết bị VR sau khi sáp nhập Oculus, thậm chí công nghệ thực tế ảo của họ còn bị vượt mặt bởi những đối thủ nhỏ hơn như Valve Index.

Khối lượng kinh doanh VR của Facebook tương đối nhỏ. Tính đến tháng 7, số lượng ứng dụng và trò chơi được phát hành trên nền tảng thử nghiệm chính thức App Lab của Oculus là 459. Trong bộ sưu tập nội dung VR của Facebook, vẫn chưa có sản phẩm nào sánh được với "Fortnite" và "Roblox".

Số liệu bán phần cứng không lạc quan như Zuckerberg mong đợi. Theo số liệu do Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) công bố, số lượng Quest 2 được bán ra ở Bắc Mỹ là khoảng 4,17 triệu chiếc, còn rất xa so với mục tiêu 10 triệu người dùng hoạt động của ông chủ Facebook.

Trong lĩnh vực mới của Metaverse, còn quá nhiều ẩn số, và Facebook cần có sự chắc chắn hơn để thuyết phục nhà đầu tư và người dùng.

Ngay cả ngành kinh doanh mạng xã hội hiện tại cũng đang phải đối mặt với những thách thức mạnh mẽ từ những người đến sau. Theo dữ liệu từ cơ quan phân tích App Annie, TikTok của ByteDance đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng được tải nhiều nhất năm 2020 sau nhiều năm Facebook thống trị. Sau khi sở hữu thêm khả năng phần cứng VR, TikTok sẽ trở thành một đối thủ mạnh của Facebook.

Đồng thời, Facebook vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ chính sách bảo mật mới của Apple đối với doanh thu của công ty. Ban lãnh đạo Facebook đã đưa ra cảnh báo trong cuộc họp hội nghị rằng doanh thu quảng cáo sẽ gặp phải nhiều trở ngại hơn do các điều chỉnh về quyền riêng tư của iOS. Mặc dù Facebook đưa ra báo cáo tài chính quý 2 vượt xa kỳ vọng, nhưng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo lắng về tương lai của mình.

Tại London, mọi người mặt nạ hình Zuckerberg để phản đối việc rò rỉ thông tin người dùng

Vấn đề lớn hơn là người dùng không còn niềm tin đối với Facebook do mức độ bảo vệ quyền riêng tư. Đối với một công ty mong muốn làm chủ mạng lưới kết nối Metaverse và hệ thống tài khoản thông dụng trong tương lai, việc đánh mất lòng tin của người dùng là một vấn đề khó giải quyết. Đặc biệt với Facebook, công ty vốn có nguồn doanh thu chính từ quảng cáo, mối lo này khó có thể xua tan.

Nhà phân tích công nghệ Daniel Newman đã bày tỏ những mối quan ngại tiêu cực về Facebook trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Barron’s. "Mức độ tích hợp giữa thế giới ngoại tuyến và thế giới trực tuyến càng cao thì Facebook càng có thể hiểu người dùng nhiều hơn, điều này tạo ra một câu chuyện doanh thu đầy hứa hẹn cho Facebook".

Sự giám sát từ cấp chính phủ cũng trở thành một trở ngại chính đối với sự phát triển trong tương lai của Facebook. Không chỉ bản thân Facebook vẫn đang phải đối mặt với những cáo buộc chống độc quyền từ cấp chính phủ mà việc xây dựng Metaverse cũng sẽ không thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ.

Trong tương lai, Metaverse chắc chắn sẽ không bị kiểm soát bởi các tổ chức thương mại như trong bộ phim khoa học viễn tưởng "Đấu trường ảo" (Ready Player One) mà có thể được vận hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận nhưng do chính phủ quản lý.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc cũng đang mạnh tay với các công ty Internet như ByteDance, do đó, những vấn đề mà Facebook đang đối mặt trong cuộc chơi Metaverse cũng chính là những rào cản với ByteDance trong những bước đi tiếp theo.

(Theo Viettimes, Sina)