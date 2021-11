BXH sao Hàn quyền lực nhất 2021: BTS chiếm trọn ngôi vương, BLACKPINK gần cuối bảng nhưng bất ngờ nhất là dàn sao Squid Game

Một cái tên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ chính là nam ca sĩ nhạc Trot Lim Young Woong. Bởi lẽ nam ca sĩ vốn là cái tên ít được biết đến trên thị trường quốc tế, nhưng ở Hàn Quốc, danh tiếng của anh vẫn không ngừng tăng lên. Trong năm nay, bài hát My Starry Love của Lim Young Woong đã đạt vị trí số 1 trên Gaon Weekly Chart, và anh ấy thậm chí còn ghi được chiến thắng đầu tiên trên MBC's Show! Music Core.

Ca sĩ nhạc Trot Lim Young Woong đã nhận được 14 phiếu bầu từ những người trong ngành trong cuộc khảo sát về Power People năm 2021.

2. Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC Quốc Dân của màn ảnh xứ Hàn và được khán giả cả trong và ngoài nước vô cùng yêu mến. Nam MC không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn có một đời tư vô cùng “sạch sẽ”. Đặc biệt, hình ảnh “chú châu chấu” Yoo Jae Suk trong chương trình tạp kĩ Running Man đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả.

Trong cuộc khảo sát Power People năm 2021, MC Yoo Jae Suk đã nhận được 27 phiếu bầu từ những người trong ngành và đứng ở vị trí thứ 2 trong BXH.

1. BTS

Đứng đầu trong danh sách này không ai khác chính là nhóm nhạc nam BTS với hơn 91 phiếu bầu bình chọn. Con số này gần như áp đảo các nghệ sĩ còn lại, cho thấy sức hút của BTS vốn không phải dạng vừa.

Trong năm 2021, 7 chàng trai nhà HYPE đã hoạt động vô cùng chăm chỉ khi thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc gửi đến người hâm mộ. Từ Butter đến Permission to Dance, BTS đã nhiều lần đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới trong năm nay — bao gồm cả Billboard Hot 100 danh giá. Thậm chí, nhóm còn có cơ hội thể hiện Permission To Dance tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) và trở thành idol Kpop đầu tiên có thể làm được điều này.

Mặc dù không góp mặt trong BXH, nhưng một số nghệ sĩ khác cũng nhận được phiếu bầu bình chọn trong cuộc khảo sát có thể kể đến như: SEVENTEEN, Taeyeon (SNSD), Song Joong Ki và Han So Hee.