BXH giá trị thương hiệu ca sĩ Hàn Quốc tháng 10 năm 2021: BTS đánh mất ngôi đầu, aespa tăng tốc mạnh mẽ

Tháng này ngôi sao nhạc trot hàng đầu Lim Young Woong đã đánh bại các đối thủ 'nặng ký' để xuất sắc leo lên ngôi vị dẫn đầu BXH giá trị thương hiệu ca sĩ Hàn Quốc tháng 10. Nam ca sĩ ghi nhận mức điểm 16.065.999 điểm, tăng 20.99% so với tháng trước. Từ trước đến nay Lim Young Woong vẫn luôn có phong độ tốt trên top đầu BXH, và việc phát hành ca khúc mới 'Love Always Run Away' (Young Lady and Gentleman OST) đã tạo thêm hiệu ứng rất tốt đối với fandom hùng hậu của anh tại Hàn Quốc.

Lim Young Woong - 'Love Always Run Away' (Young Lady and Gentleman OST)

HẠNG 2: BTS

Xếp ở vị trí á quân tháng này là BTS, nhóm nhạc từng dẫn đầu nhiều lần trước đó nhưng tháng này đã bị Lim Young Woong vượt qua. Theo đó, BTS có điểm giá trị thương hiệu đạt mức 15.400.718 điểm. So với tháng 9/2021, điểm của chủ hit 'Butter' đã tăng 11.65%.

HẠNG 3: IU