BXH Billboard bị 'xâm chiếm' bởi nhạc Giáng sinh

Đứng đầu danh sách nhạc Giáng sinh của tuần này tiếp tục là All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey. Ca khúc hiện đã đứng ở vị trí á quân, chỉ sau Anti-Hero của Taylor Swift mà thôi. Trên bảng xếp hạng Billboard Toàn cầu 200, ca khúc này đã giữ vị trí số 1 ngay trong tuần đầu tiên của tháng 12.



All I Want For Christmas Is You hiện giữ vị trí Á quân trên BXH Billboard Hot 100 và có khả năng chiếm giữ ngôi vị đầu bảng vào tuần sau.