BVSC: Nhu cầu tín dụng tăng mạnh, lãi suất có thể tăng thêm

Trong báo cáo vĩ mô mới đây, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tiếp tục tăng thêm 0,08 điểm phần trăm, lên mức 5,66% tại thời điểm cuối tháng 4/2022.

“Diễn biến này đã khiến cho lãi suất huy động tăng 0,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ, sau hơn 2 năm liên tục giảm”, báo cáo viết.

Trong quý 1/2022, tăng trưởng tín dụng đạt 5,04%, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Theo BVSC, tín dụng tăng mạnh đã khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng có phần căng thẳng hơn. NHNN phải liên tục sử dụng tới kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO) để bơm tiền ngắn hạn ra ngoài hệ thống sau gần 1 năm kênh này đóng băng.

BVSC đánh giá, với những áp lực từ lạm phát cũng như nhu cầu tín dụng tăng cao trong quá trình phục hồi nền kinh tế, lãi suất có thể sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng dự báo mức tăng của lãi suất sẽ chưa quá lớn trong năm 2022 để có thể tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế hồi phục.

Trên thị trường ngoại hối, tính tới cuối tháng 4/2022, đồng VND đã giảm 0,53% so với cuối tháng trước. So với cuối năm 2021, đồng VND cũng giảm 0,57%. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, chỉ số DXY ghi nhận mức tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 8,31% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo dữ liệu của BVSC, tất cả đồng tiền tại các nước mới nổi ở châu Á đều có diễn biến giảm so với USD trong tháng đầu tiên của năm 2022. Trong đó, đồng Won của Hàn Quốc có diễn biến giảm mạnh nhất, ở mức 6,56%; còn đồng VND ghi nhận mức giảm thấp nhất, 0,57%.

BVSC cho rằng, khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến đồng USD có diễn biến tăng mạnh trở lại, đồng thời làm các đồng tiền khác mất giá.

Mặc dù vậy, với nền kinh tế vĩ mô ổn định và nguồn dự trữ ngoại hối lớn, BVSC đánh giá biến động của tỉ giá trong nước sẽ không quá lớn, dao động quanh mức +/-2% trong năm 2022./.