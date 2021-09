BV TW Huế tăng cường 115 nhân viên y tế vào miền Nam chống dịch

Theo BV TW Huế, trong quá trình điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, Trung tâm liên tục cập nhật phác đồ điều trị của Bộ Y tế và nhận được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt hiện tại không có bệnh nhân chạy ECMO, tỷ lệ bệnh nhân ra viện tăng cao.

Trong gần 2 tháng vừa qua, chiến lược giảm các ca bệnh nặng và tử vong tại Trung tâm đã có hiệu quả, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch chuyển đến giảm rõ rệt. Dự kiến đến cuối năm 2021, TP. HCM giảm còn 2 tầng điều trị cho phù hợp với tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 sắp đến thay vì "3 tầng 5 lớp" như hiện tại.

