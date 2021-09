BV Tâm thần TW 2 đã ghi nhận 223 ca mắc COVID-19

Tổ công tác đề nghị BV Tâm thần TW 2 vẽ sơ đồ, phân màu nguy cơ trong bệnh viện; xây dựng kế hoạch chi tiết ứng phó với tình huống từ 200-500 bệnh nhân.

Xây dựng Trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần với 3 tầng điều trị, trong đó Bộ Y tế cũng sẽ có những hướng dẫn về sàng lọc bệnh nhân để phân tầng, chuyển tuyến và điều trị hiệu quả. Việc điều trị cho bệnh nhân vừa kết hợp điều trị bệnh truyền nhiễm với điều trị bệnh tâm thần. Do đó, Cục quản lý Khám chữa bệnh đang phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần TW xây dựnghướng dẫn điều trị bệnh COVID-19 đối với bệnh nhân tâm thần.

Tổ trưởng tổ công tác cũng đề nghị BV Tâm thần TW 2 và Viện Pháp y tâm thần TW Biên Hoà phải bình tĩnh, tổ chức quản lý và điều hành hợp lý để mang lại hiệu quả.

Ngay trong tuần này, Bộ Y tế cũng đề nghị Cục y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phải bố trí tiêm vắc xin cho các bệnh nhân tại 2 bệnh viện này.

