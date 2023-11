'Búp bê' Thanh Thảo gây tranh cãi khi hát lại bản hit của Văn Mai Hương

Mới đây, Thanh Thảo đăng tải video hát lại bản hit Đại minh tinh của đàn em Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ mang đến bản phối remix sôi động, đặc trưng từ dòng nhạc Vinahouse. Tuy nhiên, việc Thanh Thảo "thay áo mới" cho Đại minh tinh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

