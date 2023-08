'Búp bê sống' Lisa: Tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Lisa từng được trao Kỷ lục Guinness khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 tỷ lượt nghe nhạc nhanh nhất trên Spotify vào tháng 10/2022. Cô cũng là nghệ sĩ solo Kpop có nhiều kỷ lục Guinness thế giới nhất trong lịch sử (tổng cộng 7 kỷ lục), vượt qua ngôi sao Psy (5 kỷ lục).

Kênh YouTube cũng xác nhận Lalisa là MV của nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên nền tảng này, vượt qua kỷ lục MV Me! của "công chúa nhạc Pop" Taylor Swift hồi năm 2019.



Lisa gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc với Blackpink và sự nghiệp riêng.

Không chỉ gặt hái thành công trong sự nghiệp solo, "búp bê sống" của nhóm BlackPink còn liên tiếp đón tin vui với nhóm nhạc.

Hồi đầu tháng 8, MV Pink Venom của BlackPink đạt mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV thứ 9 của nhóm vượt qua 700 triệu lượt xem sau DDu-Du DDu-Du, Boombayah, As if it's your last, Kill this love, How you like that, Whistle, Playing with fire, Ice cream.

Tour diễn toàn cầu Born Pink của BlackPink, khởi động từ tháng 10/2022, đã đạt doanh thu hơn 163 triệu USD, giúp Lisa và các thành viên trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất thế giới hiện nay.

Cùng thời điểm tin vui trong sự nghiệp tới tấp đến với Lisa, chuyện tình cảm của cô cũng gây chú ý. Mỹ nhân người Thái Lan được cho rằng đang hẹn hò bí mật với Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.