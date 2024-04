Búp bê màn ảnh Trung Quốc khiến khán giả sợ hãi

Your browser does not support the video tag. "Búp bê Trung Quốc" Trương Dư Hi gây tranh cãi vì giọng hát tệ.

Theo QQ, để chuẩn bị cho màn biểu diễn này, Trương Dư Hi đã kỳ công tập múa, may trang phục riêng. Cô xuất hiện với ngoại hình lộng lẫy, thu hút khán giả từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, phần âm thanh của Trương Dư Hi không tốt, có vẻ như nữ diễn viên không được đài Hồ Nam chau chuốt âm thanh như các thí sinh khác.

Sau phần trình diễn của Trương Dư Hi, nhiều khán giả bình luận: "Cô ấy thật đẹp, nhưng đừng hát", "Trương Dư Hi xứng đáng là gương mặt đại diện của nhóm, nhưng giọng hát lệch tông quá", "Nhà đài hại cô ấy", "Khuôn mặt thiên thần, giọng hát ác quỷ". Tuy nhiên cũng có khán giả vẫn ủng hộ Trương Dư Hi: "Tôi có thể vì nhan sắc tuyệt vời này mà bỏ qua giọng hát kinh khủng đó", "Các thí sinh khác làm tốt nên Trương Dư Hi bị tụt lại, hy vọng các tập sau cô ấy thể hiện tốt".

Trương Dư Hi sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện trang phục Bắc Kinh. Cô từng là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với những bộ ảnh quyến rũ trước khi dấn thân vào diễn xuất. Cô từng là bạn gái của thiếu gia giàu có, nổi tiếng nhất Trung Quốc một thời - Vương Tư Thông.